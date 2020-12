Fallzahlen im Kreis Gotha steigen wieder

Um weitere 61 Personen ist laut Robert-Koch-Institut Berlin die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha angestiegen. Sie hat am Mittwoch die Zahl 2000 fast erreicht und liegt nun bei 1960 Personen.

Davon sind 413 Personen an Covid-19 erkrankt, das sind 31 Personen mehr als am Vortag. Gestiegen ist auch die Anzahl der stationär behandelten Personen. So liegen auf den Covid-Stationen der Kliniken im Kreis 64 Personen – fünf mehr als am Dienstag. Fünf Personen müssen davon intensivmedizinisch behandelt werden.

Genesen sind mittlerweile 1482 Personen, 25 mehr als am Tag zuvor. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis 65 Personen an oder mit Corona verstorben, wie die Pressestelle der Kreis-Verwaltung mitteilt.