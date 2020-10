Falschmeldung führt 1895 zu Menschenauflauf in Gotha

Nach halbjähriger Pause erfolgte am 1. Oktober 1945 die Wiedereröffnung der Gothaer Schulen, was in der kommunistischen Thüringer Volkszeitung als „Beginn einer neuen Erziehung“ kommentiert wurde. Einige Schulen hatten auch neue Namen erhalten, so die Theo-Neubauer- (zuvor Deutsche Aufbauschule), die Käte-Kollwitz- (Lyzeum) und die Thomas-Münzer-Schule (Gotthardschule).

Kaiser Maximilian II. setzte am 3. Oktober 1570 auf dem Reichstag zu Speyer Johann Casimir (1564-1633) und Johann Ernst (1566-1638), die auf Schloss Grimmenstein geborenen Söhne des seit den Grumbach’schen Händeln von 1567 gefangenen Herzogs Johann Friedrich II. (1529-1595), wieder in den Besitz des väterlichen Landes ein.

„Dem großzügigen Förderer Thüringer Brauchtums“ Carl Grübel (1849-1920) ist laut Inschrift ein Gedenkstein im Kurpark Winkelhof in Bad Tabarz gewidmet. Foto: Matthias Wenzel

Nach nicht einmal fünf Monaten Bauzeit konnte bereits am 3. Oktober 1895 der erste Probelauf der Wasserkunst am Schlossberg erfolgen. Das Gothaische Tageblatt kündigte am selben Tag die feierliche Schlusssteinlegung für den 15. Oktober an, was zu ungeahnten Folgen (siehe unten) führte.

Einweihung des Thüringer Finanz- und des Sozialgerichtes

Ein Dreivierteljahrhundert später starb am 3. Oktober 1970 auf Schloss Greinburg in Oberösterreich mit Victoria Adelheid die letzte Herzogin von Sachsen-Coburg und Gotha im 85. Lebensjahr. Sie wurde am 31. Dezember 1885 als älteste Tochter des Herzogs von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg geboren und heiratete 1905 den frisch gebackenen Herzog Carl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha (1884-1954), der am 9. November 1918 abgesetzt wurde.

Mit der am 5. Oktober 1995 erfolgten Einweihung des Thüringer Finanz- und des Sozialgerichtes in der Bahnhofstraße 3a war auch die Sanierung des denkmalgeschützten früheren Verwaltungsgebäudes der Gothaer Lebensversicherungsbank abgeschlossen.

Am 6. Oktober 1870 starb Friedebald Blödner, der die nach ihm benannte Seifenfabrik im Gebäude Hauptmarkt 33 begründet hatte. Er wurde am 20. Dezember 1813 als Sohn eines Seifensiedermeisters geboren.

Zu Ehren des 21. Jahrestages der Gründung der DDR erfolgte am 7. Oktober 1970 die Übergabe der Wohnungen und Büroräume im Neubau in der Siebleber Straße an die Mieter und den VEB Rawema (später Ratio-Projekt).

Der am 15. Oktober 1470 in Homberg/Efze geborene Magister Konrad Muth gehörte unter dem latinisierten Namen Conradus Mutianus Rufus zu den bedeutenden deutschen Humanisten, der seit 1504 als Kanonikus in Gotha wirkte, wo er am 30. März 1526 verstarb.

Bereits während eines Probelaufs machte der Ingenieur Hugo Mairich im Oktober 1895 diese Aufnahme der von ihm projektierten Wasserkunst. Foto: Hugo Mairich / Stiftung Schloss Friedenstein

Nachdem am 8. Oktober ein weiterer Probelauf der Wasserkunst stattgefunden hatte und am 9. Oktober die Montage der Eisengeländer erfolgt war, kam es am 15. Oktober 1895 während eines dreistündigen erneuten Probelaufs wegen der oben erwähnten Falschmeldung zu einem Menschenauflauf. Seitdem hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass die Anlage an jenem Tag eingeweiht worden wäre. Deshalb wurden auch das Jubiläum 100 Jahre Gothaer Wasserkunst und die Beendigung der Rekonstruktionsarbeiten am 15. Oktober 1995 mit einem Volksfest gefeiert.

Die unter anderem in Marienwerder und Brandenburg ansässige Warenhauskette M. Conitzer & Söhne eröffnete am 21. Oktober 1895 eine Filiale in der Erfurter Straße 7. Damit begann eine Erfolgsgeschichte, die erst 1938 mit der „Arisierung“ und 1953 mit der erneuten Enteignung durch die staatliche Handelsorganisation der DDR endete. Bis in die 1970er-Jahre existierten zumindest noch acht kleinere Conitzer-Läden in Gotha.

Die am 24. Oktober 1920 in Zürich verstorbene Herzoginwitwe Marie von Sachsen-Coburg und Gotha wird in zwei Wochen als Jubilarin des Monats ausführlich vorgestellt. Geboren wurde sie am 17. Oktober 1853 als russische Zarentochter Maria Alexandrowna in Zarskoje Selo.

Der im November 2019 anlässlich seines 200. Geburtstages als Jubilar des Monats vorgestellte Buchbindermeister und Wohltäter Wilhelm Lang starb am 25. Oktober 1895.

Der Kommerzienrat Carl Grübel starb am 28. Oktober 1920. Er wurde am 20. August 1849 in Georgenthal geboren und verlegte 1872 seine in Waltershausen gegründete Eisenwarenhandlung nach Gotha. Große Verdienste erwarb er sich um die Thüringer Brauchtumspflege, so als Organisator der Trachtenfeste, die von 1907 bis 1913 in Gotha und Reinhardsbrunn stattfanden. Seit 2014 verleiht der Deutsche Trachtenverband deshalb die Carl-Grübel-Medaille.

400 bis 500 Gebäude bei Stadtbrand vernichtet

Mit dem Kammerpräsidenten und Oberhofmeister Wilhelm von Rotberg starb am 30. Oktober 1795 auch der Begründer der ältesten Thüringer Porzellanmanufaktur. Er wurde am 9. Februar 1718 in Karlsruhe geboren und gründete 1757 die Gothaer Manufaktur auf seinem Privatgrundstück.

Am 31. Oktober 1545 vernichtete ein großer Stadtbrand, ausgehend vom Mälzer Hans Hoppe in der Salzengasse, 400 bis 500 Gebäude östlich des Hauptmarktes.

Die feierliche Übergabe der neuen Schlossberganlagen erfolgte am 31. Oktober 1895 durch den Ingenieur Hugo Mairich an den Stadtrat. Oberbürgermeister Otto Liebetrau hielt eine Ansprache.