Großen Zulauf herrscht beim Familienflohmarkt des Mehrgenerationenhauses Gotha in der Stadthalle (Archivbild).

Familienflohmarkt in der Gothaer Stadthalle

Gotha. Die Stadtverwaltung unterstützt das Mehrgenartionenhaus Gotha bei der Veranstaltung.

Am Freitag, 3., von 20 bis 23 Uhr und Samstag, 4. März, von 10 bis 12 Uhr richtet das Gothaer Mehrgenerationenhaus (MGH) wieder seinen Familienflohmarkt mit Nachtshopping in der Stadthalle aus. Schwangere dürfen schon 19.30 Uhr rein. Die Stadthalle Gotha werde gut gefüllt sein – mit Kleidung und Schuhen für Babies, Kinder und Erwachsene, Bücher, Spielzeug, Haushaltswaren, Kinderwagen, Kindersitze und vielem mehr, verspricht MGH-Geschäftsführerin Anke Merbach. Es gebe sogar Sammlerautos.

„Wir sind äußerst glücklich, dass unser Flohmarkt auch in diesem Jahr wieder in Gotha stattfinden kann. Dies ist nur dank der Unterstützung der Stadt Gotha möglich“, so Anke Merbach.