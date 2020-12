Gotha. Anja Werner stellt ihre Kunst am Hauptmarkt in Gotha aus.

Fantasievolle Holzgestalten in Gotha zu sehen

Zu der Adventsausstellung „Holzgestalten“ wird bis 31. Dezember in das Geschäft „Verwebtes“ am Hauptmarkt 6/7 in Gotha geladen. Dort stellt die Künstlerin Anja Werner die Figuren vor, die sie selbst aus Holz erarbeitet.

Dafür spaltet sie das Material und schafft ganz individuelle und fantasievolle Charaktere. Anja Werner hat nach einer Bau- und Möbeltischlerausbildung noch ein Studium der Holzgestaltung abgeschlossen. Seit 1999 ist sie freiberuflich als Holzgestalterin mit eigener Werkstatt in Plauen tätig. Sie stellt nicht nur Figuren und Bilder her, sondern gibt auch Workshops.