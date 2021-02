Farbenprächtiger als Rosen

Bad Tabarz. Nachdem es im vergangenen Jahr ausgefallen ist, hofft man im Rhododendrongarten in Bad Tabarz auf ein Blütenfest im Mai. Zukünftig soll der Garten wachsen.

„Im vorigen Jahr hatten wir jede Menge Besucher“, sagt Tobias Guckuck. Das habe an der Coronapandemie gelegen. Weil auf Fernreisen verzichtet wurde, standen plötzlich Ausflüge in Deutschland hoch im Kurs. Folglich besuchten nicht nur Thüringer den Rhododendron-Garten in Bad Tabarz, die Gäste kamen auch aus Hessen, Bayern und anderen Bundesländern.