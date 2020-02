Fassbrause statt Bier aus Gotha

Deutschland verliert allmählich seinen Status als Land der Biertrinker. Der Umsatz der Brauereien geht zurück, auch in Thüringen, wie das Landesamt für Statistik kürzlich berichtete. Die Verkäufe im Freistaat sinken um fast zehn Prozent und somit auf ihren tiefsten Wert in 20 Jahren. Das spürt man auch in der Oettinger-Brauerei in Gotha. Der Bierflaute begegnet das Unternehmen mit alkoholfreien Neukreationen.

Bierumsatz in Deutschland geht zurück

„Dass der Bierumsatz zurückgeht, dürfte keine deutsche Brauerei unerwartet treffen“, sagt Dirk Stüber, technischer Betriebsleiter der Brauerei in Gotha. Er erklärt, dass sich der deutsche Biermarkt im Wandel befinde. Deutsche Verbraucher greifen demnach statt zum klassischen Bier verstärkt zu alkoholfreien Bieren, alkoholfreien Biermix- und alkoholfreien Erfrischungsgetränken. „Von dieser Entwicklung profitiert auch unser Standort in Gotha“, so Stüber. In der Leinastraße werden derzeit 230 Mitarbeiter beschäftigt.

In der Tat ist der Markt für Biermischungen im Jahr 2019 gewachsen. Laut Statistischen Landesamt ist der Umsatz von Biergetränken mit alkoholfreien Zusätzen um 6,9 Prozent gestiegen. 198 Tausend Hektoliter verkauften Thüringer Brauereien mit den Mixen. Oettinger legt den Fokus 2020 auf alkoholfreie Getränke, sagt Stüber. In Gotha werde zum Beispiel eine neu in die Produktion eingeführte Fassbrause abgefüllt.

Weit über eine Million Hektoliter Getränke werden in der Gothaer Brauerei im Jahr hergestellt. Von Thüringen aus würden besonders der Osten Deutschlands bis nach Berlin, das nördliche Hessen sowie Teile Niedersachsens beliefert. Die verbleibenden Regionen im Bund versorgen drei weitere Logistikzentren. Oettinger-Produkte würden zudem nach Osteuropa, Asien und in afrikanische Länder exportiert.

Thüringer Gerste und bayerischer Hopfen

Besonders im Inland haben Thüringer Brauereien Umsatz eingebüßt. Auf dem deutschen Binnenmarkt vertreiben sie laut Statistischem Landesamt rund vier Fünftel ihrer Produkte. Um 300.000 Hektoliter sank der Absatz im vergangenem Jahr, nachdem er 2018 wieder leicht gestiegen war. 2010 wurden noch mehr als 3,2 Millionen Hektoliter von in Thüringen produziertem Bier verkauft, 800.000 Hektoliter mehr als 2019. Auch das Geschäft im Ausland entwickelt sich leicht rückläufig, ist jedoch im Vergleich zu 2010 noch recht stabil.

An den Bierpreisen wird die schwächelnde Kauf- oder eher Trinkkraft der Deutschen wohl nichts ändern. Für sie unterbieten sich Getränkehändler, denn oft wird das am meisten gekauft, was am günstigsten angeboten wird. Wie viel Gerste, Malz und Hopfen verwendet werden, hängt von der Biersorte ab. Oettinger kaufe je nach Brauereistandort regional ein, sagt Stüber. Für in Gotha produzierte Biersorten kommt der Hopfen aus der bayerischen Hallertau. Braugerste und Malz werden größtenteils aus Thüringen bezogen.

Bloße Cent-Beträge kommen pro Liter schließlich bei den Landwirten an, wie der deutsche Bauernverband errechnet hat. So erhalte ein Produzent kaum mehr als einen Cent pro Liter Bier für seinen Hopfen. 1,5 Gramm stecken davon in jedem Liter Bier. Für rund 215 Gramm Braugerste im Liter Bier erhalten Bauern rund vier Cent.