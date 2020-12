Die Polizei berichtet nicht nur von erneuten Fahrten unter Drogen oder Alkohol, sondern auch, was den Fahrern und Radfahrern droht. Doch die Bilanz ist ernüchternd.

Fast 70 Alkohol- und Drogenfahrten in sechs Wochen gestoppt: Das sind die möglichen Strafen

Seit Anfang November hat die Polizei im Ilm-Kreis, den Wartburgkreis und im Kreis Gotha rund 70 Alkohol- und Drogenfahrten gestoppt.

Das Fazit der Polizei klingt jedoch ernüchter: „Die fast täglichen Berichte über derartige Verkehrsdelikte, teils mit schweren Folgen, halten offenbar einen Teil der Verkehrsteilnehmer nach wie vor nicht davon ab, unter Drogen- oder Alkoholeinfluss zu fahren“, heißt es bei der Polizei und berichtet von weiteren Fällen:

Am Dienstag haben in Gotha Polizeibeamte gegen 14.45 Uhr in der Kindleber Straße eine 32 Jahre alte Seat-Fahrerin kontrolliert. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin.

Ein 18 Jahre alter VW-Fahrer wurde gegen 19.30 Uhr in Geschwenda im Ilm-Kreis auf einem Feldweg kontrolliert. Er wurde positiv auf Cannabis getestet.

Gegen 19.45 Uhr haben dann Beamte in der Mühlenstraße in Lauchröden im Wartburgkreis einen 42 Jahre alten Radfahrer kontrolliert. Der Mann stand offenbar unter Alkoholeinfluss, der Atemalkoholtest ergab rund 1,8 Promille.

Für alle drei gab es Blutentnahmen im Krankenhaus und Verfahren.

Regeln für Autofahrer

Vielen sei nicht bewusst, dass der Alkohol die „Verkehrstauglichkeit“ sehr lange beeinflusst. Die Abbauzeit von Alkohol im Körper wird von vielen Faktoren, wie getrunkene Alkoholmenge, Trinkdauer, aufgenommene Nahrung, körperlicher Zustand, bestimmt. Unter günstigen Voraussetzungen werden pro Stunde etwa 0,1 Promille Alkohol im Blut abgebaut. Ab 0,3 Promille kann sich strafbar machen, wer einen Unfall verursacht oder alkoholbedingte Ausfallerscheinungen im Straßenverkehr zeigt, z.B. Schlangenlinien fährt.

Wer mit 0,5 Promille und mehr Auto fährt, muss mit einer Geldbuße, Fahrverbot und Punkten in Flensburg rechnen. Bei einem Unfall können weitere Sanktionen hinzukommen.

Mit 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntüchtig. Setzen sie sich trotzdem ans Steuer, machen sie sich strafbar. Ihnen drohen eine Freiheitsstrafe, Punkte in Flensburg, Führerscheinentzug sowie eine Geldstrafe.

Regeln für Radfahrer

Für Radfahrer liegt die Grenze, ab der absolute Fahruntüchtigkeit vorliegt, bei 1,6 Promille. Auch Radfahrer müssen, selbst wenn es nicht zu einem Unfall kommen sollte, ab 1,6 Promille mit einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Bei einem Verkehrsunfall oder beim Radfahren mit Ausfallerscheinungen macht sich auch ein Radfahrer bereits ab 0,3 Promille strafbar.

Sollten Radfahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis sein, kann ihnen die Fahrerlaubnisbehörde diese nach einer Verurteilung wegen einer Trunkenheitsfahrt auf dem Rad entziehen. Die Mindestwartezeit bis zur Neuerteilung der Fahrerlaubnis dauert 6 Monate. Es kann auch bei Radfahrern eine MPU angeordnet werden.

Regeln für Drogenfahrten

Die Promillegrenzen gelten als allgemeine Richtgrenzen. Kommt es zu alkoholbedingten Ausfallerscheinungen oder einem Unfall, können härtere Strafen die Folge sein. Wer unter dem Einfluss von Drogen wie Cannabis, Heroin, Morphin, Kokain, Amphetamin oder Ecstasy ohne Ausfallerscheinungen am Straßenverkehr teilnimmt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße bis zu 1.500 Euro und einem Fahrverbot zwischen einem und drei Monaten rechnen.

Kommen drogenbedingte Fahrfehler, eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer oder sogar ein Verkehrsunfall hinzu, handelt es sich um eine Straftat (§ 316 StGB: Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe, § 315c StGB: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe). Besonders gefährlich kann die Wechselwirkung von Alkohol, Medikamenten und Drogen sein! Eine fachliche Beratung über Dosierung und Auswirkungen von Medikamenten ist deshalb für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr unerlässlich.

Die Polizei erklärt daher: Egal ob Auto, Motorrad oder Fahrrad: Wenn Sie noch fahren wollen oder müssen, lassen Sie die Finger von Alkohol, Medikamenten und Drogen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen