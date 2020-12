Fast ein Dutzend Alkohol- und Drogenfahrten im Kreis Gotha gestoppt

Die Polizei führte am Wochenende gleich mehrere Verkehrskontrollen durch und stellte diese Auto- und Radfahrer.

Bei diverser Verkehrskontrollen konnten nach Angaben der Polizei Freitag- wie auch Samstagnacht in und um Gotha fünf Fahrer mit verbotenen Substanzen im Blut festgestellt werden. Zwei Fahrer mussten ihren Führerschein gleich an Ort und Stelle abgeben, da der Alkoholspiegel jenseits der 1,1 Promille lag. Bei einem 34-jährigen Fahrradfahrer stellten die Beamten Drogen und Alkohol fest. Sie ermittelten einen Alkoholwert jenseits der maximal erlaubten 1,6 Promille für Radfahrer. Gegen zwei Pkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da sie unter Drogen standen.

Am Sonnabend um 19.50 Uhr wurde zudem ein 34-jähriger Radfahrer in der Hauptstraße von Apfelstädt kontrolliert. Ein Atemalkoholtest führte zu 1,66 Promille. In Winterstein, Waltershäuser Straße führte ein 41-jähriger Mazda Fahrer seinen Pkw unter Alkohol. Ein Vortest erbrachte 1,1 Promille. Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es erfolgten Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr. Dem 41-Jährigen wurde obendrein der Führerschein entzogen.

Um 23.15 Uhr musste sich ein 18-jähriger Ford Fahrer in Leina einer Kontrolle stellen. Der Fahrer stand ebenfalls unter Drogen. In Waltershausen, Denkmalsplatz, führte ein 21-Jähriger seinen Ford ebenfalls unter Drogen, und zwar unter Kokain/Opiaten. Auch hier gab es eine Blutentnahme. Gegen die Fahrzeugführer laufen nun Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Die Polizei verweist darauf, dass Verkehrskontrollen vor allem Unfälle verhindern sollen dienen damit dem Schutz von Leben und Gesundheit sowie bedeutender Sachwerte. Die Polizei toleriere daher keinerlei Straftaten und Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr.

