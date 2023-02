FDP lädt zum Aschermittwoch in die Fahner Mühle

Fahner Höhe. In der Fahner Mühle in Kleinfahner soll es um kommunalpolitische Themen gehen. Eingeladen sind auch Bürgermeister und Verwaltungsleiter.

Parteifreunde und Freunde der FDP sind im Namen des FDP-Ortsverbandes „Fahner Höhe“ zum traditionellen „Politischen Aschermittwoch“ eingeladen. Wie Ortsvorsitzender René Braband weiter mitteilt, soll die Veranstaltung am Mittwoch, den 22. Februar, um 19 Uhr in der Fahner Mühle in Kleinfahner stattfinden.

Wie in den Vorjahren auch gebe es einen kleinen Imbiss, heißt es in der Einladung weiter. Dafür und für ein Getränk am Tisch werde eine Spende in Höhe von 15 Euro erwartet. Eingeladen seien Bürgermeister und Verwaltungsleiter der Fahner Höhe sowie weitere Kommunalpolitiker aus der Region und dem Tourismusverein Fahner Höhe.

Thematisch will man sich aktuellen kommunalpolitischen Themen und der Zeit nach der Corona-Pandemie widmen.