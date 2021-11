Feiern in Coronazeiten: Manche Veranstalter halten an ihren Terminen fest, andere sagen aus Infektionsgründen ab.

Tagtäglich steigen die Coronazahlen. Krankenhäuser arbeiten bereits am Limit und ein Ende ist nicht in Sicht. Veranstaltungen in Stadt und Kreis müssen wieder abgesagt werden und die Vereine verstehen die angespannte Situation. Umso befremdlicher scheint es aber, dass manche Vereine trotzdem an ihren Terminen festhalten, und sei es ein Festjubiläum wie das 20-jährige Bestehen des Freundeskreises. Mehr als 60 geladene Gäste, ohne Maske in einem Raum bei geschlossenen Fenstern und Türen - das geht gar nicht. Ihren Unmut machte deshalb die städtische Beigeordnete öffentlich, indem sie ihre Grußworte mit Maske vortrug und sie auch danach nicht abnahm. Recht hatte sie.

So wie ihr ging es auch anderen Gästen, die sich bei der Veranstaltung unwohl fühlten und diese dann auch frühzeitig verlassen haben. Maskenpflicht und die AHA-Regeln wurden ausgesetzt. Auch wenn ein rundes Jubiläum der Ausschlag für diese Veranstaltung gewesen ist, muss man sich fragen, ob es das wert ist, wenn Infektionen auftreten.

Solche Feiern möchte man in Coronazeiten nicht haben. Besser wäre es gewesen, das Vereinsjubiläum um ein Jahr nach hinten zu schieben. Andere Vereine müssen das angesichts der geltenden Allgemeinverfügung auch tun.