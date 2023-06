Feiern wie Pippi Langstrumpf beim Midsommarfest in Gotha

Gotha. Die Stadtbibliothek Gotha feiert zum ersten Mal das schwedische Traditionsfest. Auf diese Programmpunkte können sich die Gäste freuen:

Die Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ in Gotha verwandelt sich am Samstag in die Villa Kunterbunt. Im Rahmen des diesjährigen Astrid-Lindgren-Jahres wendet sich die Einrichtung der schwedischen Kultur der großen Kinderbuchautorin zu und feiert am 1. Juli das erste Midsommarfest. In der Zeit von 12 Uhr bis 18 Uhr lockt die Bibliothek Kinder, Familien sowie alle anderen Interessierten mit einem bunten, kostenfreien Programm rund um die schwedische Tradition zur Sommersonnenwende.

„Für unser Kinder- und Familienfest hat sich das Midsommarfest gut angeboten, Schweden findet sich gleich mehrfach bei uns wieder“, sagt Isabella Schubert. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Isabel Both hat die Mitarbeiterin der Bibliothek die Veranstaltung organisiert, die um 12 Uhr feierlich durch Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) sowie den Kinderchor „Sternsinger“ und die Tanzgruppe „Starlights“ eröffnet wird.

Im Innen- und Außenbereich der Bibliothek warten viele Angebote auf die Gäste

Zu den Angeboten gehören ab 13 Uhr das Blumenkranzbinden mit frischen Blumen und echtem Naturmaterial, das Stockbrotbraten über den Feuerschalen im Hof sowie der Pony-Workshop mit echten Pferden. „Außerdem stellen wir im Außenbereich einen bunt geschmückten Fahnenbaum auf und bieten Karaoke-Singen mit Liedern der schwedischen Bad Abba an“, sagte Both zum Programm.

Auch Künstler des Vereins Art der Stadt werden an diesem Tag in der Bibliothek unterwegs sein. Als Walking Acts erwecken sie die bekannten Figuren der Kinderbuchklassiker von Lindgren zum Leben. „Zur Verpflegung bietet unser Freundeskreis Hotdogs an, auch typisch schwedisch“, ergänzt Schubert und weist auch auf den Auftritt des Frauenchores um 15 Uhr oder das Glücksrad am Haupteingang hin.

Neben diesen besonderen Programmpunkten warten noch unzählige „Klassiker“ auf die Gäste des Festes, darunter Kinderschminken, Basteln, Bilderbuchkino oder die Angebote der Robothek. Außerdem werden an diesem Tag alle neuen Anmeldungen bei der Bibliothek zum halben Preis angeboten.

„Wir haben für das Fest unsere Öffnungszeiten extra nach hinten verlegt und schließen erst 18 Uhr“, sagt Bibliotheksleiterin Nicole Strohrmann. Auf diese Weise sei es den Gästen der Bibliothek möglich, im Anschluss 20.30 Uhr das Konzert der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach mit Thomas Hahn im Rahmen des Friedenstein Open Airs zu besuchen. Bei dem Crossover-Konzert mit einem Kinderchor stünden unter anderem Lieder von Pippi Langstrumpf auf dem Programm, so Strohrmann.