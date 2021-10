Ferienangebote im Gothaer Tierpark: So frisst das Stachelschwein

Gotha. Der Tierpark bietet in den Herbstferien themenbezogene Angebote wie Fütterungen von Pelikanen, Stachelschweinen und Erdmännchen sowie und einen Halloween-Tag an.

Mit einem bunten Herbstprogramm lockt der Gothaer Tierpark die Ferienkinder vom 25. Oktober bis 5. November in die Einrichtung am Fuße des Seeberges. Neben öffentlichen Tierfütterungen bietet der Nabu-Kreisverband Gotha verschiedene Thementage an.

Wer schon immer mal Pelikanen bei der Fütterung zusehen wollte, der kann dies täglich um 12 Uhr erleben. Die Wölfe können am Montag um 14 Uhr bei der täglichen Fütterung bestaunt werden, die Stachelschweine sind am Dienstag um 15 Uhr dran. Aber auch die Paviane sind sehenswert, diese kann man am Mittwoch um 11.30 Uhr beim Fressen in ihrem Gehege beobachten. Es folgen donnerstags die Erdmännchen und freitags, jeweils immer um 11.30 Uhr, die Fütterung der Esel und Ziegen. Treffpunkt: Gehege der jeweiligen Tiere.

Mitglieder des Naturschutzbundes Gotha sind im Konzertgarten des Tierparks anzutreffen. Sie wollen am 27. Oktober von 13 bis 17 Uhr die Besucher über Eigenschaften, Besonderheiten und Bedrohungsstatus der Fledermäuse, am 29. Oktober, 13 bis 17 Uhr der Wölfe sowie am 5. November von 13 bis 16 Uhr über Eulen informieren.

Natürlich wird es am 31. Oktober wieder schaurig, denn dann findet von 15 bis 20 Uhr ein Halloween-Thementag im Tierpark statt. Auf die kleinen und großen Gäste warten viele Überraschungen.