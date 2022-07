Ferienprogramm auf Schloss Friedenstein in Gotha

Gotha. Zeichnen, basteln und entdecken kann man in Gothas Barockem Universum. Das müssen Interessierte wissen

Die Sommerferien haben begonnen und mit ihnen startet ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche auf dem Friedenstein. Vormerken sollte man sich zum Beispiel die „Entdeckungsreise zu den Kunstschätzen der Gothaer Herzöge“ am Dienstag, 26. Juli, 10 Uhr. Dabei zeigt Antonia Winkler jungen Besucherinnen und Besuchern, welche kostbaren Gegenstände aus Gold, Silber und Edelsteinen die Gothaer Herrscher angehäuft haben. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird jedoch stets gebeten.

Auch am 26. Juli lädt Präparator Peter Mildner von 15 bis 17 Uhr Kinder und Erwachsene zum Kneten mit Aluminiumfolie ein. Sein Können beweist er derzeit in der Ausstellung „Mildners Kleinplastiken – Tiere und Porträts“. Treffpunkt ist die Ausstellungshalle im Schloss. Am 28. Juli, 11 Uhr, verrät Antonia Winkler das „Geheimnis der Mumie“ im Herzoglichen Museum. Um 19 Uhr gibt es eine Schlossführung zum Thema „Leben am Hofe – Alltag in einer barocken Residenz“ über Badekultur, Tischsitten und andere Gepflogenheiten zu herzoglichen Zeiten. Dabei wird so manche Tür geöffnet, die bei Schlossführungen sonst verschlossen bleibt. Hier kostet der Eintritt 10 Euro, ermäßigt 4 Euro.

„Frag den Experten!“ heißt es am Dienstag, 2. August, von 10 bis 12 Uhr bei einer Expertentour im Bromacker Lab. Teilnehmende können selbstständig entdecken und Buttons basteln. Am selbst Tag ab 15 Uhr lädt Peter Mildner zum Zeichnen von Tieren und Porträts ein. Am 4. August um 10 Uhr nimmt Heike Faber-Günther mit auf die Spuren der Schlossmaus Casimir.

Anmeldung unter Tel.: 03621/823 40 oder per E-Mail an service@stiftung-friedenstein.de