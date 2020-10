Ferienprogramm in Schloss und Park von Gotha

Wie bereitet sich die Natur auf die kalte Jahreszeit vor? Welche Vögel gibt es im Schlosspark? Was wären wir ohne Musik? Was ohne Erinnerung an die Vergangenheit? Diese und weitere Fragen werden in den Herbstferien auf Schloss Friedenstein beantwortet, kündigt die Stiftung Schloss Friedenstein an.

Von Dienstag, 20. Oktober, bis Donnerstag, 29. Oktober, bietet sie ein Programm für Kinder, Jugendliche und Familien an. In der Ferienzeit locke die Ausstellung „Tiere des Jahres 2020“ ins Museum, zahlreiche Einzelveranstaltungen vom Ausflug in die Welt des alten Ägyptens bis hin zum Spaziergang durch den Gothaer Schlosspark sind vorbereitet.

Es können die Rätsel der Mumien erforscht oder die Geheimnisse des Schlosses erkundet, im Ekhof-Theater herbstlich bunter Musik gelauscht und oder etwas über die Heilige Elisabeth von Thüringen erfahren werden.

Im Schlosspark seien Tiere und exotische Gewächse zu entdecken. Während eines Video-Workshops in der Innenstadt können sich die Teilnehmer auf die Spuren der Vergangenheit begeben.

Maximal zehn Personen inklusive Begleitung können an einer Veranstaltung teilnehmen, eine Anmeldung sei daher erforderlich. Das Vermittlungsangebot werde unter Berücksichtigung der gültigen Corona-Maßnahmen in Schloss Friedenstein und dem Herzoglichen Museum durchgeführt: Hierzu gehören das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (ab 6 Jahren), die Abstandsregelungen (1,5 Meter) sowie eine Erfassung der Personalien, erinnert die Stiftung.

Die Museen selbst sind von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. In Begleitung eines Erwachsenen haben Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 16. Lebensjahres freien Eintritt.

Das Ferienprogramm steht im Internet unter www.stiftungfriedenstein.de/ausstellungen-und-veranstaltungen/ferientipps. Für die Voranmeldung gibt die Stiftung die Rufnummern 03621 / 823 45 50 und -501 an.