Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferientermine in Bad Tabarz

Das Kuramt in Bad Tabarz hat sich für die kommende Ferienzeit ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt ausgedacht. Los geht es mit Kutschfahrten, die vom 10. bis 14. Februar angeboten werden. Die zweistündige Fahrt beginnt jeweils um 10 Uhr am Theodor-Neubauer-Park in Bad Tabarz zur Marienglashöhle.

Am 11. Februar um 16.30 Uhr gibt es für die Kinder Puppentheater in der Kukuna. Erzählt wird die Geschichte von Mascha und dem Bären, die auf einem russischen Märchen basiert. Am 12. Februar um 15 Uhr werden in der Flimmerstunde „Rotkäppchen“ und „Hänsel und Gretel“ gezeigt.

Das Abenteuer Husky steht am 13. Februar auf dem Programm. Jeweils von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr kann man den Hunden auf Tuchfühlung gehen. Outdoor-Kleidung ist angebracht.

Geoparkführer Wolfgang Werner nimmt interessierte Besucher am 15. Februar mit zum Vulkansteig. Die Teilnehmer tauchen ab 14 Uhr ein in die Vulkanlandschaft der Rotliegenden-Zeit.

Natürlich steht auch Fasching auf dem Ferienprogramm. Kinder können am 16. Februar am Kinderfasching des Tabarzer SV 1887, Abteilung Reitsport, teilnehmen.

Anmeldungen nimmt die Touristeninformation unter Telefon: 036259/56 00 entgegen.