Die Mitglieder der Ohrdrufer Stadtwache werden das Fest an der Heuwaage in Ohrdruf wieder eröffnen. (Archiv-Foto)

Ohrdruf. Nach langer Zeit findet am 27. August wieder das traditionelle Fest an der Heuwaage in Ohrdruf statt. Geboten werden Musik und Tanz.

Coronabedingt mussten im vergangenen Jahr zahlreiche Feste und Feiern abgesagt werden, so auch das traditionelle Fest an der Ohrdrufer Heuwaage. Am Freitag, 27. August, ist es nun wieder so weit. Ab 18 Uhr gibt es auf dem Platz an der Heuwaage wieder ein buntes Treiben. Das teilt der Gothaer Liedermacher Olaf Bessert mit, der auf dem Fest als Bänkelsänger auftritt.

Die Ohrdrufer Stadtwache ist genauso dabei, wie zahlreiche Händler, die den Besuchern ihre Handwerkskunst und lukullische Spezialitäten anbieten wollen. Für die Händler soll es diesmal eine Überraschung geben, mehr wollte Bessert nicht verraten.

Für Musik und Tanz soll ebenso reichlich gesorgt sein. Gegen 21.30 Uhr ist eine Feuershow mit Robby Rabaria geplant.