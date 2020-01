Beim Knutfest am Datenberg bei Bad Tabarz gehörten Winzent, Marcus, Lucas, Leon, Paul und Bastian (von links) von der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Tabarz mit zu den fleißigen Helfern.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehr Bad Tabarz organisiert Knutfest

Beim Knutfest am Datenberg gehörten Winzent, Marcus, Lucas, Leon, Paul und Bastian von der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr in Bad Tabarz mit zu den fleißigen Helfern. Am Fuße des Datenberges wurden am Samstagabend wieder ausgediente Weihnachtsbäume verbrannt. Dazu wurde angestoßen, denn wer seinen Weihnachtbaum den Flammen übergeben hatte, bekam von der Freiwilligen Feuerwehr einen Glühwein gratis ausgeschenkt. Für das leibliche Wohl und Musik war ebenfalls gesorgt und viele Gäste folgten der Einladung zu dem inzwischen traditionellen Fest.