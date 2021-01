Feuerwehr löscht Brand in Gotha

Am Samstagnachmittag brannte Unrat in einem leer stehenden Oberdeck einer Garage in der Mozartstraße. Polizei und Feuerwehr wurden gegen 16.30 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Durch das Löschwasser entstand in der Garage ein geringer Sachschaden von 100 Euro.

Ein Zeugen hatte laut Polizei kurz zuvor eine männliche Person auf dem Grundstück gesehen und angesprochen. Daraufhin verließ der dunkel gekleidete Mann das Grundstück. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte telefonisch unter 03621/781 124 und Angabe der Bezugsnummer 0017710/2021 bei der Polizei in Gotha.