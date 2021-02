Feuerwehreinsatz in Goldbach

Dienstagabend gegen 18.50 Uhr wurde der Polizei ein brennender Bauwagen in Goldbach im Kreis Gotha an der Bahnhofstraße gemeldet. Das Objekt geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Die Feuerwehr war im Einsatz und löschte das Feuer. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0025905/2021) zu melden.