Feuerwehreinsatz in Hohenkirchen: Rund 15.000 Euro Schaden

Hohenkirchen. Die Polizei untersucht die Ursache des Brandes.

Sonntag gegen 19.45 Uhr kam es am Riedberg in Hohenkirchen im Kreis Gotha zu einem Feuerwehreinsatz. Der Gartenbungalow eines 58-Jährigen war auf bisher unbekannte Weise in Brand geraten, die Feuerwehr löschte das Feuer.

Am Ende stand ein Sachschaden von ungefähr 15.000 Euro zu Buche, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

