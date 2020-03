Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehrleute bei guten Nachbarn

Gute Kneipen werden in Gotha immer rarer. Auf dem Land gibt es in vielen Dörfern keine Gasthäuser mehr. Selbst in Ferienorten entlang des Rennsteigs ist die Auswahl an Lokalen mitunter bescheiden.

In Tabarz sei das nicht der Fall, wehren Bürgermeister David Ortmann und Christian Theodor, Chef des Feuerwehrvereins im Kneipp-Heilbad, eine Frage deswegen ab. Diese hat die jüngste Jahreshauptversammlung der Tabarzer Floriansjünger mit anschließendem Ball ausgelöst. Dazu hatten sie ins Gasthaus Meisenstein in Winterstein eingeladen. Sie gehen dazu auch in die Nachbarorte, sagt Theodor. In Fischbach hätten sie auch schon gefeiert.

Feuerwehrleute sind an keinen Ort gebunden. Wenn es brennt oder Menschen Hilfe brauchen, rücken sie über Dorf-, Stadt- und Kreisgrenzen hinaus aus.

Und um die Gastronomie ist es im Kurort zum Glück noch nicht schlecht bestellt. Ortmann zählt auf: Stern, Felsenthal, Post, Burgholz...