Feuerwehrleute in Friedrichroda helfen dem Nikolaus

In der schweren Corona-Zeit sei vieles ungewohnt und auch die Kinder blieben nicht verschont, dichtet die Freiwillige Feuerwehr der heilklimatischen Kurstadt Friedrichroda auf einem Handzettel, der zurzeit verteilt wird. Die Feuerwehrleute wollen dem Nikolaus helfen.

Deshalb sollen Stiefel frei zugänglich herausgestellt werden, da der Nikolaus diesmal nicht in die Wohnungen darf. Bis zum 2. Dezember soll Bescheid gegeben werden, welches Kind sich über eine Überraschung freuen würde, die dann am 5. Dezember, 20 Uhr, in die Stiefel kommt.

Die Anmeldungen mit Namen und vollständiger Adresse sind per E-Mail an siede@friedrichroda.de, in Facebook unter Ronny Metz oder per Papierpost in den Briefkasten der Stadtverwaltung Friedrichroda erbeten, wird mitgeteilt.