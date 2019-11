Die Feuerwehrleute Andreas Sülzbrück und Stefan Gleich stellen mit einem A Rohr eine Löschwasserversorgung von einer Zisterne her. Für die Übung wurden über 500 m Löschwasserleitung gelegt.

Molschleben . In Molschleben wird seit Samstagmorgen bei einer Feuerwehrübung der Brand in einer Schule simuliert.

Feuerwehrübung in Molschleben

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Feuerwehrübung in Molschleben

In der Schule in Molschleben üben die freiwilligen Feuerwehren aus Molschleben, Eschenbergen, Friemar, Bienstädt und Gräfentonna seit Samstagmorgen die Reaktion auf einen Brand im Schulgebäude. Ein Schminkteam des DRK Mühlhausen hat sieben Verletzte vorbereitet. An der Übung sind 48 Einsatzkräfte beteiligt.