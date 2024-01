Feuerzauber und Folklore zur Bad Tabarzer „Rauhnacht“

Bad Tabarz Ereignisreiches Veranstaltungsjahr findet im Kneipp-Heilbad Bad Tabarz seinen sagenhaften Abschluss. Zahlreiche Prominente werden 2024 erwartet.

Mit einem nächtlichen Spektakel ist in Bad Tabarz der Schlusspunkt unter das Veranstaltungsjahr 2023 gesetzt worden: mit der „Rauhnacht“. Laut sagenhafter Überlieferung sollen in den langen Nächten um den Jahreswechsel nicht nur Frau Holle und ihr Gefolge durch die Lande gezogen, sondern auch die bösen Geister vertrieben worden sein.

Freya Fuego vom Duo Mystic Flames aus Friedrichroda lässt zur „Rauhnacht“-Feuershow die Funken fliegen. Foto: Wieland Fischer

Mitglieder des Tabarzer Trachtenvereins und Thüringer Bergteufel aus Friedrichroda haben dem im Kurpark Winkelhof nun zum dritten Mal Gestalt gegeben, mit Feenzauber und furchteinflößenden Masken. Freya und Lilith, das Duo Mystic Flames aus Friedrichroda, bringen im Winkelhof-Karree Funkenflug und Feuershow ins Spiel ein, die „Dulcimers“ aus Molschleben Folk und mittelalterliche Musik „Viesematenten“ aus Eischleben. Außerdem lässt die Band „Theodor Strom“ aus Geratal es in den zwei Veranstaltungsblöcken krachen, auch wenn zum Auftakt der Strom mal kurzzeitig ausgefallen ist.

Mit mittelalterlicher Musik stimmt die Gruppe „Viesematenten“ aus Eischleben auf die „Rauhnacht“ ein. Foto: Wieland Fischer

Der Zulauf ist ähnlich groß wie zur Premiere der „Rauhnacht“ 2019. Während der Coronapandemie in den folgenden zwei Jahren war sie abgesagt worden. Mehr als 2000 Zuschauer verfolgen das Spektakel, schätzt Kuramtschef Marcel Wedow. Allein für den Auftakt mit Fackelwanderung von der Begegnungsstätte Kukuna zum Spielort im Kurpark seien mehr als 600 Fackeln verkauft worden.

Roland Jankowsky kommt als Polizist Overbeck in die Kukuna

So findet ein ereignisreiches Veranstaltungsjahr im Kneipp-Heilbad Bad Tabarz seinen sagenhaften Abschluss. „Wir wussten, dass wir diesmal mit dem Wetter Glück haben. Deshalb haben wir es entsprechend groß aufgezogen.“

Die Thüringer Bergteufel aus Friedrichroda mischen sich mit ihren furchteinflößenden Masken zur "Rauhnacht" in Bad Tabarz unters Volk. Foto: Wieland Fischer

2023 seien die Veranstaltungen im Kurort gut angenommen worden. Das neue Jahr lasse sich bereits gut an. In den letzten Wochen des alten Jahres seien viele Karten für kommende Lesungen und Auftritte im Zentrum für Kur, Kultur und Natur (Kukuna) verkauft worden. Selbst für den November, wenn der Musikkabarettist Falk oder der Comedian Dave Davis erwartet werden. Prominente wie Wolfgang Lippert oder Ulla Meinecke stehen auf der Liste. Den Auftakt macht Roland Jankowsky, der Polizist Overbeck der ZDF-Krimi-Reihe „Wilsberg“, am 10. Januar mit der Lesung krimineller Kurzgeschichten: „Es wird Tote geben – Overbeck reloaded“. Tragisch nennt Wedow den Tod von Gunther Emmerlich, der über Jahrzehnte eine enge Bindung zu Tabarz hatte, und am 23. März hier wieder singen und lesen sollte. Das ist nun nicht mehr möglich.

