Film zeigt in Gotha „Utopisches vom Himmelreich“

Gotha. Es gibt eine Filmvorführung mit Gespräch im VHS-Bildungswerk und im Gothaer Mehrgenerationenhaus über Inklusion in Gastronomie und Hotellerie.

Wie Menschen mit geistigem Handicap für den 1. Arbeitsmarkt im Gastronomie- und Hotelgewerbe fit gemacht werden, dafür steht die Akademie Himmelreich. Diese Vision begleitete Filmemacher Peter Ohlendorf mit der Kamera. Er entwickelte den Film „Utopisches vom Himmelreich“ und blickt nun auf zehn Jahre Erfolgsgeschichte zurück.

Die Filmpräsentation mit anschließender Gesprächsrunde gibt es im Juli in Gotha: am Samstag, 1. Juli 2023, ab 14 Uhr im VHS-Bildungswerk (An der Ostbahn 6) in Kooperation mit Arbeit und Leben Thüringen. Die Veranstaltung richtet sich an Unternehmer, wirtschaftliche Akteure und Verbände sowie Interessierte. Es besteht auch die Möglichkeit, sich über die Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten einer Ausbildung und Anstellung eines Menschen mit Handicap zu informieren, teilt Julia Krebs vom Gothaer Mehrgenerationenhaus mit. Dort, am Hauptmarkt 17, wird der Film am Dienstag, 4. Juli, ab 17 Uhr im gezeigt.

Eingeladen seien interessierte Bürger, soziale Träger und alle, die am 1. Juli nicht dabei sein konnten, so Krebs. Nach der Vorführung sei Zeit für eine Gesprächsrunde mit im Projekt Mitwirkenden und zum Ideenaustausch.