Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Finsterbergen feiert die letzten tollen Tage

Die Karnevalssaison schließt der Finsterberger Karneval Klub (FKK) mit zwei Büttenabenden am Freitag und Samstag, 21. und 22. Februar, sowie einem Büttchenabend am Rosenmontag, 24. Februar, ab. Es sind noch Restkarten erhältlich. Am kommenden Wochenende wartet auf die Besucher ein mehr als vierstündiges Showprogramm mit anschließendem Tanz bis 2 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro und zwei Euro mehr an der Abendkasse. Der Büttchenaben am Montag steht unter dem Motto „Die goldenen Zwanziger“, das der FKK zwischen den Tanzrunden mit Showeinlagen aufleben lässt. Neben den Höhepunkten der aktuellen Saison sollen auch Neukreationen zu sehen sein, die an die Zeit vor 100 Jahren angelehnt sind. Der Eintritt kostet im Vorverkauf und an der Abendkasse 15 Euro.

Der Kartenvorverkauf am 19. Februar heute von 18.30 bis 19.30 Uhr im Hotel Zur Linde in Finsterbergen statt. Am dortigen Briefkasten können ebenfalls Karten bestellt werden. Außerdem gibt es Tickets von 17 bis 20 Uhr unter Telefon: 0152/55 82 49 94 und auf www.fkk-finsterbergen.de.