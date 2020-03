Finsterberger wollen Dorfladen eröffnen

Vor dem Gasthaus zur Linde in Finsterbergen herrscht Gedränge. „Jetzt geht es richtig los“, sagt Christian Friedrich, der mit seiner Frau Annette fast jedem Gast nach Unterschrift eine Absichtserklärung überreicht. In Finsterbergen soll ein Dorfladen eröffnet werden. Fast 200 Menschen sind zur Infoveranstaltung gekommen. „Ich hatte nicht mit so vielen gerechnet“, sagt Gudrun Zunft von der Initiativgruppe Dorfladen.

Dorfkonsum mit regionalen Produkten

Zur ersten Versammlung Anfang Dezember hatten sich schon mehr als 200 Einwohner eingefunden. Das anhaltende Interesse zeige, der Wille zur Eröffnung eines Dorfkonsums ist groß. Das bestätigt auch eine Umfrage im Ort. Jeder der rund 570 Haushalte, vom Single bis zur 22-köpfigen Großfamilie, habe dazu einen Fragebogen erhalten, um das Einkaufsverhalten und die Bereitschaft zu erkunden.

328 Fragebögen sind ausgefüllt worden, fast 60 Prozent. Das sei eine Superquote, überdurchschnittlich für ein Dorf dieser Größe, sagt Volker Hahn vom Institut für Nahversorgungsservice aus Seßlach in Oberfranken, das mehr als 60 derartige Ladengründungen begleitet hat. Dessen Arbeit in Finsterbergen unterstützt die Stadt Friedrichroda mit 5000 Euro.

Annette und Christian Friedrich teilen im Saal des Gasthauses Zur Linde in Finsterbergen vor Beginn der Informationsversammlung zur Gründung eines Dorfladens Absichtserklärungen für stille Gesellschafter aus. Foto: Wieland Fischer

Mehrzahl der Finsterberger spricht sich für Dorfladen aus

Die Umfrage in Finsterbergen habe ergeben, dass sich die Mehrzahl für einen Dorfladen ausspricht. Der soll regionale, frische Produkte zu verträglichen, vernünftigen Preisen anbieten, fasst Hahn das Ergebnis zusammen. Aber das Geschäft könne nur funktionieren, wenn dort auch eingekauft werde, betont er.

Rund 66 Prozent der Haushalte wären laut Umfrage dazu bereit, weitere 18 Prozent mit Einschränkungen. Sie bekundeten, dort durchschnittlich knapp 40 Euro wöchentlich ausgeben zu wollen. Hahn liest daraus den klaren Handlungsauftrag ab, einen Dorfladen zu eröffnen. Damit dem Bäcker und den beiden Metzgereien im Ort keine Konkurrenz erwächst, sollten deren Back-, Wurst- und Fleischwaren mit ins Angebot aufgenommen werden, empfiehlt er. Auch ein schwarzes Brett sei neben der Kaffeesitzecke denkbar. Mehr als 60 Finsterberger haben ihre Bereitschaft bekundet, die Arbeit des Ladens ehrenamtlich zu unterstützen.

Eröffnung schon Anfang September geplant

Als mögliches Objekt wäre der ehemalige Konsum im Kurort denkbar. Mit dem Eigentümer habe es erste Gespräche bezüglich einer Einmietung gegeben. Läuft der Laden, könnte das Gebäude auch erworben werden, sagt Friedrichrodas Bürgermeister Thomas Klöppel (parteilos) beim Blick voraus.

Ziel sei es, noch Anfang September den Laden zu eröffnen. „Zum Glück brauchen wir keinen Flughafen“, so Hahn. Aber Startkapital und eine Gesellschaft. Auch dazu hat die Umfrage Anhaltspunkte ergeben. Hahn zeigt dazu die Schritte auf. Es solle eine Firma gebildet werden, an der sich alle beteiligen können. Eine Unternehmensgesellschaft, also eine Form der GmbH, mit vielen Finsterbergern als stille Gesellschafter wäre denkbar. Die Dorfladen-Firma könnte durch eine oder mehrere Personen gegründet werden. Am besten wären ortsansässige Vereine als eingetragene Gesellschafter, erklärt Hahn. Sie hätten eine gewisse Stabilität. Das erspare langfristig auch unnötige Notarkosten.

Entsprechende Kaufkraft als wichtige Voraussetzung

Als Stammkapital wäre ein Euro ausreichend. Jeder Finsterberger könnte stiller Gesellschafter werden. Das wäre dann in Finsterbergen das Unternehmen mit den meisten Anteilseignern. Auf Wunsch könnte aber jeder auch seinen Anteil nach drei oder vier Jahren kündigen, merkt Hahn weiter dazu an. Als operative Gesellschafter wollen zum Start Gudrun Zunft, Edgar Burkhardt und Christian Friedrich ehrenamtlich antreten.

Laut Umfrage wollen die Finsterberger eine Anschubfinanzierung von insgesamt 50.600 Euro leisten, um den Dorfladen zum Laufen zu bringen. Im Vergleich zu anderen Orten dieser Größe sei das eine hohe Summe, sagt Hahn. Sie reiche aber noch nicht aus.

Einwohner wollen gemeinsam Startkapital aufbringen

Für Umbau, Ladeneinrichtung und erstes Warensortiment müssten rund 80.000 Euro Startkapital aufgebracht werden. Derzeit seien bereits 7500 Euro eingezahlt. Die Anwesenden im Saal der Linde bekunden, dass sich die Finsterberger in der Lage sehen, die Summe von 80.000 zusammenzubringen. Christian Friedrich holt ein Dorf-O-Meter hervor, an dem im Haus des Gastes in den kommenden Wochen der jeweils aktuelle Einzahlungsstand abgelesen werden kann.

Auch zur Betreibung des Ladens gibt es klare Vorstellungen und Berechnungen. Danach müssten 45.000 Euro monatlich dort umgesetzt werden, bei einer Marge von 20 Prozent und 9000 Euro Personalkosten. Die Kaufanalyse, für die insgesamt derzeit 1487 Einwohner Finsterbergens habe ergeben, dass unterm Strich monatlich sogar 76.000 Euro Umsatz erzielt werden könnten. „Wenn zwei Drittel der Bevölkerung für zwölf Euro die Woche im Dorfladen einkaufen, könnte es funktionieren“, rechnet Hahn vor. Raunen im Saal bekundet, dass das realistisch sei.

Die nächsten Schritte stehen fest. In zwei Wochen soll das Dach des künftigen Dorfladens ausgebessert, bis Ende April die Absichtserklärungen der stillen Gesellschafter des Dorfladens eingesammelt werden. Vor Pfingsten soll die Gründungsversammlung der Unternehmensgesellschaft Dorfladen Finsterbergen zusammenkommen.