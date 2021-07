Anwendungstechniker René Sinske zeigt eine Tortenschneidemaschine. Seit November 2020 betreibt die Firma Krumbein, die Maschinen für Bäcker- und Konditoreibetriebe herstellt, in Bad Tabarz in einem ehemaligen Getränkemarkt ein Technologiezentrum zum Vorführen auch per Videoübertragung.