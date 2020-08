Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Firmen im Kreis Gotha können Ausbildungsprämie erhalten

Zum Beginn des neuen Ausbildungsjahrs am 1. August ist das Programms „Ausbildungsplätze sichern“ gestartet. Darauf weist Ina Benad, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Gotha, hin. Die Bundesregierung wolle damit kleine und mittlere Unternehmen fördern und stelle insgesamt 500 Millionen Euro zur Verfügung.

Die erste Förderrichtlinie enthalte Ausbildungsprämien in Höhe von 2000 oder 3000 Euro für Betriebe, die trotz Corona-Krise ihr Ausbildungsniveau halten oder erhöhen. Es biete Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung, wenn der Ausbildungsbetrieb Auszubildende und Ausbilder nicht mit in Kurzarbeit schicke, und Übernahmeprämien.

Gefördert werden Ausbildungen, die frühestens am 1. August 2020 beginnen. Dies gelte auch, wenn der Ausbildungsvertrag bereits früher abgeschlossen wurde. Die Ausbildungsprämie werde dazu beigetragen, dass Unternehmen auch in der Corona-Krise weiterhin ausbilden oder Auszubildende übernehmen, ist Gothas Agentur-Chefin überzeugt. Unternehmen, die ausbilden wollen, können sich an den gemeinsamen Arbeitgeber-Service wenden.

Die Antragsunterlagen stehen auf der Internetseite www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell/bundesprogramm-ausbildungsplaetze-sichern zur Verfügung.