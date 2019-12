Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Firmenübernahme in Warza: Für die Kunden ändern sich nichts

Wenn das Jahr 2020 beginnt, wird die Schauf & Cramer GmbH, ein altbewährtes Unternehmen in der Heizungs- und Sanitär-Installation mit Sitz in Warza, Geschichte sein. Wolfgang Schauf, Jahrgang 1955 und Michael Cramer, Jahrgang 1956, wollen in die wohlverdiente Rente gehen. Sie haben die Firma von der Wendezeit an aufgebaut. Sie kamen aus der Branche, waren vor der Wende in der Berufsausbildung als Lehrmeister und Lehrschweißer im Ausbau Gotha des Bau- und Montagekombinat Erfurt tätig. Als ihr Betrieb Personal reduzierte, waren beide knapp über 30 Jahre alt. So gründeten sie die Schauf & Cramer GmbH. Ihre Ehefrauen Bärbel Schauf und Hildgund Cramer waren von Anfang dabei. In den Jahren 1994 bis 1996 hatten sie, erinnern sich beide, unglaublich viel zu tun. Das habe für das gesamte Handwerk gegolten. Die Kunden standen Schlange. Wer es irgendwie konnte, wollte eine moderne Heizung, eine moderne Sanitär-Installation. Gegen Ende der neunziger Jahre war der Bedarf dann gedeckt. Um Aufträge für die Firma zu bekommen, mussten sie weiter weg fahren. Auch war diese Zeit abträglich, junge Menschen für den Handwerksberuf zu begeistern.

Schauf & Cramer überlebte auch die schwierigen Zeiten. Inzwischen erinnern sich die beiden Fachleute an große Projekte wie die Ausstattung einer neugebauten Sporthalle in Mihla 2015 oder die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitär-Installation am Erweiterungsbau der Grundschule „Carl Eduard Meinung“ in Ohrdruf. Auch im Rohrleitungsbau hat das kleine Unternehmen mit einstelliger Mitarbeiterzahl viel gestemmt. Darunter die Installation eines neuen Kesselhauses für eine Schule in Wutha-Farnroda. Die meisten Kunden kommen aus der näheren Umgebung. Da wird auch einmal beim Nachbar die Küchenspüle angeschlossen oder das Eckventil in einem Gebäude angeschlossen. Die Firma erledigt auch Kleinaufträge, selbst wenn sie sich finanziell nicht lohnen. Das gehört zur guten Geschäftsbeziehung, sagen Schauf und Cramer. Das Unternehmen hat rund 800 Privatleute und öffentliche Einrichtungen als Kunden. Wartungsverträge, unter anderem mit Gothaer Wohnungsbau-Genossenschaften, gehören dazu. Die Inhaber besitzen alle gängigen Konzessionen für Gas- und Wasserinstallationen, kennen sich im Wasserhaushaltsgesetz, bei Ölanlagen und bei der Vorbereitung von TüV-Abnahmen aus. Nun sind sie froh, dass es weitergeht und die Kunden nicht Fremden überlassen werden müssen. Mit Andreas Hertel und seiner Ein-Mann-Firma Andreas Hertel Installation & Heizungsbau haben sie einen Partner gefunden, der ihr Unternehmen aufkauft und sich damit erweitert. Die drei kennen sich schon lange. Hertel hatte gelegentlich Teilaufträge von Projekten übernommen, die Schauf & Cramer umsetzten. Da es aus den Familien infolge anderer beruflicher Orientierung kein Interesse an einer Übernahme gab, kamen sie schnell mit Hertel ins Gespräch. Ohnehin ist Michael Cramer Remstädter. Wolfgang Schauf wohnt in Gotha. Schon rund ein Jahr sitzen sie oft gemeinsam in dem Warzaer Büro, besprechen Aufträge und die Übergabe der Firma. Ab Januar heißt das Unternehmen Nessetal-Haustechnik. Der Name sei auch ein Bekenntnis zur Region, unterstreicht Hertel. Er ist der neue Chef und bringt seine Kenntnisse beim Einsatz erneuerbarer Energien und bei energiesparenden Varianten der Haustechnik ein. Briefe an die Kunden sind verschickt, obwohl sich für sie nichts ändert. Die Adresse Gasthofplatz 1 in Warza und die Bankverbindungen bleiben gleich. Wolfgang Schauf und Michael Cramer stehen weiter beratend zur Verfügung. So gelingt nicht nur eine Firmenübernahme, es bleibt auch viel Fachkompetenz erhalten und das Portfolio ist erweitert.