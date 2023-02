Fleisch- und Wurst: Billigware aus dem Einzelhandel wird im Raum Gotha beliebter

Kreis Gotha. Viele Landwirte der Region bemerken ein verändertes Kaufverhalten. Ein Betrieb reagiert bereits mit verkürzten Öffnungszeiten.

Die Inflation und hohen Energiepreise haben auch Auswirkungen auf den Absatz der landwirtschaftlichen Direktvermarkter im Landkreis. Die Leute sparen und greifen lieber zur Billigware aus dem Lebensmitteleinzelhandel, so die Beobachtungen. Eine Handvoll Landwirtschaftsbetriebe im Raum Gotha verkauft seine Produkte über eigene Läden und Verkaufswagen. Zu ihnen gehört die TZG Ernstroda, die seit 25 Jahren Fleisch- und Wurstwaren im firmeneigenen Bauernmarkt und zusätzlich in einem Verkaufsmobil anbietet.

Von 20 Prozent weniger Umsatz als im Januar des Vorjahres spricht Simone Hartmann. Die Geschäftsführerin der TZG sagt, dass die Zurückhaltung der Kunden bereits seit April des Vorjahres zu spüren war. Als Konsequenz wurden die Öffnungszeiten reduziert, um Personalkosten zu sparen. Hartmann appelliert an die Solidarität der Mitarbeiter, hofft auf das Ostergeschäft und darauf, dass sich die Lage verbessert. Sollte der aktuelle Trend anhalten, könne sich die TZG vorstellen, ihr Konzept zu ändern.

Höherer Mindestlohn sowie schwierige Personalsituation

Der höhere Mindestlohn sowie die schwierige Personalsituation bereiten der TZG zusätzlich Sorgen. „Regionale Strukturen sind wichtig. Wir sollten überlegen, ob wir uns vom Ausland abhängig machen oder selber vor Ort produzieren“, so Hartmann. Kurze Transportwege sichern zudem eine gute Fleischqualität, sagt Hartmann weiter.

Dass die Kunden gezielter einkaufen, beobachtet Bernhard Göring. Er ist einer der beiden Geschäftsführer der Agrar GmbH Gamstädt. Die Gesellschaft betreibt einen Hofladen in Kleinrettbach sowie vier Milchtankstellen, darunter auch eine in Gotha und in Erfurt. Wie Göring sagt, war im Dezember der Umsatz im Hofladen mit dem Vorjahr vergleichbar. Allerdings habe man aufgrund gestiegener Kosten auch die Preise anpassen müssen. Das Angebot reicht von Geflügel über Kartoffelprodukte bis hin zu Futtermittel für Tiere und entspricht schon fast dem Umfang eines Grundversorgers.

„Am Ende entscheidet der Geldbeutel“, so Göring weiter. „Wir verzeichnen am Monatsanfang höhere Umsätze, als am Monatsende.“ Als Direktvermarkter müsse man sich Gedanken machen, wie man die Leute in den Hofladen zieht. Dabei sei gute Qualität wichtig.

15 Prozent weniger Absatz

Über sechs Filialen und ein Verkaufsmobil vertreibt die Handels-, Agrar- und Bau-GmbH (HAB) aus Molschleben ihre Fleisch- und Wurstwaren aus eigener Produktion. Von 15 Prozent weniger Absatz spricht der erste Geschäftsführer Steffen Wittki. Der Umsatz sei aber konstant geblieben, weil die HAB auch Preise anheben musste.

Die HAB vermarktet in den eigenen Verkaufsstellen 90 Prozent selbsterzeugte Produkte. Zum Angebot gehören Rind-, Schwein- und Wildfleischprodukte. Als Besonderheit gibt es handwerkliche Wurst aus der Kalträucherei in Pferdingsleben. Durch die Schlachtung in Töttelstädt bleiben die Wege für die Tiere kurz, so Wittki weiter. Veränderungen aufgrund des geänderten Kaufverhaltes plane die Gesellschaft noch nicht. Man beobachte den Markt weiter.