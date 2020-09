Fleischbranche im Kreis Gotha schrumpft

Die Gewerkschaft NGG will die Arbeitsbedingungen in der Fleischbranche, auch im Landkreis Gotha, verbessern (Symbolbild).

Kreis Gotha. Die Gewerkschaft NGG fordert Gothaer Bundestagsabgeordnete auf, für das Verbot von Werksverträgen und Leiharbeit in der Fleischbranche zu stimmen.

Corona-Ausbrüche in Fleischverarbeitungsbetrieben hätten laut Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gezeigt, welche Missstände in der Branche vorherrschen. Sie fordert Unterstützung aus dem Kreis Gotha für ein Verbot von Leiharbeit und Werksverträgen in der Fleischwirtschaft.