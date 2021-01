Flexible Lösungen für Urlauber in Gotha

Obwohl der Gedanke an Reisen mitten im Lockdown den meisten Menschen fern liegen dürfte, arbeitet man in Gotha bereits darauf hin, wieder Urlauber in der Kreisstadt begrüßt zu können. Dabei schöpfe man aus den Erfahrungen von 2020, sagt Stefan Seelig, Leiter der Tourist-Information Gotha.

„Alle Planungen für das neue Jahr und die mögliche Umsetzung der verschiedenen Projekte erfolgen natürlich nur, wenn touristisches Reisen wieder frei möglich ist“, erklärt Seelig, der aus dem vergangenen Jahr jedoch weiß, wie schnell sich die Lage ändern kann. Im Frühjahr 2020 hatte man die Planungen weiter vorangetrieben, um bereit zu sein, wenn Tourismus wieder möglich ist. „Somit werden wir auch 2021 in der Hauptsaison von April bis Oktober wieder tägliche öffentliche Altstadtrundgänge anbieten, um auf die kurzfristige Nachfrage reagieren und den Gästen der Residenzstadt eine flexible Planung ermöglichen zu können.“ Das habe sich bewährt.

Die Tourist-Information führt in diesem Jahr zudem das Produkt „RadKulTour“, das Aktivtouristen Impulse bei ihrem Urlaub im Gothaer Land gibt. Zudem erwartet man als Außenstandort der Bundesgartenschau in Gotha viele Besucher. Im Veranstaltungszeitraum von April bis Oktober sind daher Sonderführungen geplant.

Die Tourist-Information ist derzeit geschlossen, bleibt jedoch erreichbar unter Telefon: 03621/510 450.