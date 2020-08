Waltershausen. Wer beim Herbstflohmarkt in Waltershausen als Verkäufer dabei sein will, erhält Teilnehmernummern im Mehrgenerationenhaus Gotha.

Flohmarkt abends im Waltershäuser Gleisdreieck

Einen Herbst-Flohmarkt veranstaltet das Gothaer Mehrgenerationenhaus am 4. und 5. September im Freizeitzentrum Gleisdreieck Waltershausen. Teilnehmernummern dafür verkauft das Haus bereits jetzt in seinem Café am Hauptmarkt 17.

Der Flohmarkt soll durch das Nachtshopping etwas besonders werden. So darf bereits am Freitag von 20 bis 22 Uhr im Angebot an Kleidung für Kinder und Erwachsene, Spielzeug, Haushaltswaren und vielem mehr gestöbert werden. Weiter geht es am Samstag von 10 bis 15 Uhr und bereits ab 9.30 Uhr für Schwangere. Für den Flohmarkt werden Infektionsschutzmaßnahmen angekündigt. So soll das Einkaufen nur mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich sein.

Interessierte Helfer melden sich im Café oder unter Telefon: 03621/301004.