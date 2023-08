Flohmarkt für Kindersachen in Waltershausen

Für das Eltern-Kind-Wohnen in Waltershausen soll beim Kindersachen-Flohmarkt am Sonntag, 10. September, in Waltershausen gesammelt werden.

Waltershausen. Standgebühren sind für Kinder des Eltern-Kind-Wohnens in Waltershausen bestimmt. Bodelschwingh-Hof Mechterstädt und Diakonie Gotha nehmen Anmeldungen für Stände entgegen

Einem Kindersachen-Flohmarkt will der Bodelschwingh-Hof Mechterstädt in Waltershausen ausrichten. Am Sonntag, 10. September, von 10 bis 14 Uhr sollen auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes, Ibenhainer Straße 65, Stände aufgebaut werden. Das teilt Desiree Demuth vom Eltern-Kind-Wohnen in Waltershausen mit. Anmeldungen für Verkaufsstände werden ab sofort entgegengenommen.

Mitmachen können alle, die gebrauchte Kinderkleidung, Kinderschuhe, Spielsachen und andere Dinge selbst verkaufen möchten. Die Miete für einen Standplatz betrage zehn Euro. Ein Bierzelt-Tisch und Bank würden gestellt. Kinder können eine Decke mitbringen und ihr Spielzeug selbst verkaufen. Hierfür falle zwei Euro Platzgebühr an. Für Kinder gebe es außerdem Bastelangeboten. Ferner seien Kuchenbasar mit Kaffee und Getränken, kleine warme Speisen und Eis vorgesehen. Alle Einnahmen aus den Platzgebühren sollen den Kindern des Eltern-Kind-Wohnens als Spende zugutekommen. Der Aufbau sei ab 9 Uhr möglich.

Anmeldungen mit Namen, Anschrift, Telefonnummer und gewünschtem Stand (Tisch oder Kinderdecke) per Mail: desiree.demuth@diakonie-gotha.de oder unter: 0172/ 2435 877