Das Mehrgenerationenhauses Gotha richtet in der Stadthalle wieder einen Flohmarkt aus, hier Nicole Heyer aus Brotterode mit ihrer Tochter Freya

Flohmarkt in der Gothaer Stadthalle

Gotha. Mehrgenerationenhaus Gotha vergibt Teilnehmernummern

Jetzt können die begehrten Teilnehmernummern für den großen Frühlings-Flohmarkt im Gothaer Mehrgenerationenhaus auf dem Hauptmarkt 17 erworben werden. Diese Nummer berechtigt, Ware zum Verkauf beim Flohmarkt in der Stadthalle Gotha am Freitag und Samstag, 3. und 4. März abzugeben.

Traditionell organisiert Lebensart, der Trägerverein des Gothaer Mehrgenerationenhauses, zweimal im Jahr den größten Familien-Flohmarkt im Landkreis Gotha. Freitag, von 20 bis 23 Uhr, und am Samstag, 10 bis 12 Uhr, sei die Stadthalle wieder gefüllt mit allerlei Second-Hand-Ware für Klein und Groß, kündigt Julia Krebs, stellvertretende Geschäftsführerin, an. „Dahinter steckt ein immenser Aufwand, der große Einsatzbereitschaft unseres Teams und besonders von vielen, vielen Ehrenamtlichen erfordert“, betont Anke Merbach, Geschäftsführerin des Mehrgenerationenhauses. Wer beim Ein- und Aufräumen unterstützen wolle, sei mehr als herzlich willkommen. „Allein ist es nicht zu schaffen. Die gemeinsame Aktion macht viel Spaß, für Verköstigung wird gesorgt“, so Merbach weiter.

Anmeldungen: Tel.: 03621 301167 / mgh-gotha@web.de.