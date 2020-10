Am Freitagnachmittag, dem 16. Oktober, bleibt ein Teil der Marktstraße gesperrt. Der 1. Ohrdrufer Herbstbummel geht von 16 bis 20 Uhr.

Ohrdruf. Ein weiteres Angebot soll Freitagnachmittag und am Abend in die Ohrdrufer Innenstadt locken.

Flohmarkt zum Herbstbummel in Ohrdruf

Ein Flohmarkt ohne Standgebühr soll das Angebot zum 1. Ohrdrufer Herbstbummel am Freitag, dem 16. Oktober, von 16 bis 20 Uhr ergänzen, teilen die Organisatoren mit. Der Herbstbummel mit kulinarischen Angeboten und Programmen in den Läden soll der Innenstadt-Belebung dienen. Die Anmeldung zum Flohmarkt soll unter E-Mail: ohrdruf-handelt@web.de oder Telefon: 03624/311 482 (Reisewelt Ohrdruf) erfolgen. Sie ist auch noch am Freitag möglich.