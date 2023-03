Floriansjünger bereiten sich auf ein großes Jubiläum vor

Winterstein. Zu 64 Einsätzen, darunter 17 Bränden, wurden die Kameraden der Tabarzer Feuerwehr gerufen.

64 Einsätze, darunter 17 Brände und 34 Hilfeleistungen, verbuchte die Tabarzer Freiwillige Feuerwehr im vergangenen Jahr. Auf ihrer Jahreshauptversammlung, die am Samstagabend zum nunmehr vierten Mal im Gast- und Logierhaus Meisenstein stattfand, stellten der Feuerwehrverein und die Einsatzabteilung weitere statistische Zahlen vor.

Wie Christian Theodor, Vorsitzender des Feuerwehrvereins bestätigte, hat sich die Mitgliederzahl auf 98 Mitglieder erhöht. Darunter zählen 38 Kameraden in der Einsatzabteilung. 31 Kinder und Jugendliche sind in der Jugendfeuerwehr organisiert. Sieben Kameraden sind in der Alters- und Ehrenabteilung gemeldet. Nach zweijähriger coronabedingter Pause kehrt auch für den Feuerwehrverein das normale Leben zurück.

Jugendfeuerwehr bekommt neue T-Shirts

So stehen in diesem Jahr wieder Feste und Feiern an, doch nicht nur das. Der Verein unterstützte im vorigen Jahr mit 2300 Euro auch die Einsatzabteilung. Neben einem Batteriesatz für Helm- und Brustlampen wurde ein Defibrillator angeschafft und die Jugendwehr bekam neue T-Shirts. Des Weiteren gab es finanzielle Zuschüsse für Vereinsfahrten. „Wir haben im vergangenen Jahr die Feuerwehr mit 7000 Euro gefördert“, sagt Theodor. 2024 steht ein großes Jubiläum an. Gefeiert werden soll dann das 200-jährige Bestehen der Tabarzer Feuerwehr und das 30-Jährige der Jugendfeuerwehr.

Zur Jahreshauptversammlung standen auch Ehrungen und Beförderungen im Raum. Ortsbrandmeister Michael Robes überreichte die Beförderungsurkunden an Daniel Saft zum Löschmeister und Pascal Nonn zum Hauptfeuerwehrmann. Mit dem goldenen Brandschutzabzeichen wurden Martin Köth und Holger Robes geehrt.