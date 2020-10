Förderantrag für Gothaer Aquarium

Bereits im Juli dieses Jahres wurde das Projekt „Wiederherstellung des historischen Aquariums am Riedweg in Gotha“ bei der Thüringer Aufbaubank als Förderprogramm zur Entwicklung von Natur und Landschaft angemeldet. Jetzt erhofft die Stadtverwaltung bis November eine positive Antwort zu erhalten, um mit der Komplexsanierung beginnen zu können.

Grund der Eile ist, dass sich der Wasserhaushalt in der Stadt verändert hat. „Wir haben aufgrund der Dürre in den letzten Jahren enorm an Grundwasser verloren“, sagt Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD). Davon betroffen ist nicht nur das Aquarium am Riedweg, sondern auch der Goldfischteich am Krahnberg. Deshalb habe man sich mit dem Kreisverband Gotha des Naturschutzbundes (Nabu) in Verbindung gesetzt. Dieser habe nach einer Ortsbegehung am Aquarium seine Stellungnahme zum geplanten Projekt verfasst und eine erste Kartierung der Fauna vorgenommen.

Wie das Stadtoberhaupt bestätigte habe der Nabu-Kreisverband weitere Unterstützung für das Projekt zugesagt, dass das Aquarium als Biotopkomplex mit naturnahen Gewässern und Feuchtwiesen vorsieht. Sollte die Thüringer Aufbaubank einer Förderung zustimmen, könnte das Projekt in den Jahren 2021/2022 umgesetzt werden.