Fördermittel helfen Drei-Gleichen-Gemeinde beim Straßenbau

Nahe der Kirche im Ortsteil Cobstädt der Gemeinde Drei Gleichen werkeln seit dem Sommer Bauleute. Sie sanieren den Schulplatz. Die Investition beträgt insgesamt etwa 250.000 Euro. Davon erhält die Gemeinde 65 Prozent aus dem Programm zur Dorferneuerung gefördert. „Bis Dezember sollen der Straßenbau abgeschlossen werden. Im Frühjahr wird dann noch das Begleitgrün gepflanzt“, sagt Jens Leffler (CDU), Bürgermeister der Landgemeinde.

Gebaut wird auch in der Langen Straße im Ortsteil Wechmar, dieses Jahr bis Dezember am ersten Bauabschnitt. Sie ist deshalb voll gesperrt, soll aber voraussichtlich über den Winter freigegeben werden, ehe es im März 2021 mit dem zweiten Bauabschnitt bis zum Ortsausgang Richtung Mühlberg weiter geht. Es werden in der Langen Straße alle Ver- und Entsorgungsleitungen, die Gehwege und die Straßendecke erneuert sowie zwei Bushaltepunkte errichtet.

Während der Bauarbeiten ist ein historischer Brunnen entdeckt worden. Der Ortschaftsrat Günthersleben-Wechmar habe sich entschieden, den Brunnen zu erhalten. „Er wird während der Bauzeit an der Straße gesichert. Im kommenden Jahr soll er als ein Projekt der Dorferneuerung restauriert werden und künftig Gestaltungselement in der Langen Straße sein“, kündigt Jens Leffler an.

In Seebergen lässt die Gemeinde derzeit ein Stück Straße neben dem Feuerwehr-Gerätehaus instandsetzen. 30.000 Euro werden in einen Unterbau und eine Bitumendecke der bisher unbefestigten Straße investiert. 15.000 Euro fließen zudem in die Instandsetzung der Straße Zum Wiesengrund in Grabsleben.

Am 19. Oktober beginnt der Ausbau des landwirtschaftlichen Weges zwischen Seebergen und Günthersleben für Agrar-Fahrzeuge und Radfahrer. 65 Prozent der Gesamtkosten von 450.000 Euro werden durch Fördermittel des Landesamtes für Landwirtschaft und ländliche Räume finanziert.