Forschungszentrum Gotha: Kunsteinkäufer für Zarin Katharina die Große

Gotha. Internationale Tagung im Forschungszentrum Gotha beschäftigt sich „Friedrich Melchior Grimm zwischen Paris und Gotha“. Warum, das erfahren Sie hier:

Friedrich Melchior Grimm steht im Fokus einer internationalen Tagung, die vom 27. bis 30. September am Forschungszentrum Gotha der Universität Erfurt stattfindet. Sie wird von Markus Meumann (Gotha) sowie den Professoren Claire Gantet (Fribourg/Schweiz) und Isabella von Treskow (Regensburg) organisiert. Kooperationspartner sind laut einer Pressemitteilung die Forschungsbibliothek Gotha und die Stiftung Schloss Friedenstein. Die Tagung beginne mit einer öffentlichen Führung, am Dienstag, 26. September, 17 Uhr, in der Forschungsbibliothek.

Friedrich Melchior Grimm (1723–1807) gilt als eine der interessantesten Figuren des 18. Jahrhunderts. Er war Hauslehrer und Vorleser adeliger Familien, Schriftsteller und Übersetzer, Journalist und Kritiker, Freund Diderots und Liebhaber der Salonnière Louise d’Epinay, Förderer Mozarts und Kunsteinkäufer für Zarin Katharina die Große, Diplomat und Atheist.

Der 300. Geburtstag Grimms, der Paris 1792 verließ und 1807 in Gotha starb, ist Anlass, die Rolle Gothas – dessen junger Herzog Ernst II. Grimm 1775 zum Gesandten am Hof von Versailles ernannte und damit wirtschaftlich absicherte – im Leben und Schaffen Grimms im Rahmen dieser internationalen wissenschaftlichen Tagung im September näher zu untersuchen, erklärt Markus Meumann, der Leiter des Forschungszentrum Gotha. Dass die Werke und Ideen der französischen Aufklärung in Gotha zur Zeit Herzog Friedrichs III. (1699–1772) und seiner Gemahlin Luise Dorothea (1710–1767) so lebhafte Aufnahme fanden, verdanke sich neben dem ausgedehnten Korrespondenznetzwerk Luise Dorotheas vor allem der Vermittlerrolle von Grimm, der seit 1748/49 in Paris lebte. Seine handgeschriebenen Berichte vom dortigen literarischen und intellektuellen Leben wurden außer in Gotha von weiteren deutschen und europäischen Höfen, darunter dem Katharinas der Großen, abonniert.

Infos unter www.uni-erfurt.de