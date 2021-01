Fotogrüße für Patienten im Gothaer Krankenhaus

Gotha. Das Helios-Klinikum hat sich am Dienstag an einem Aktionstag beteiligt.

„Nähe schaffen trotz Distanz“ lautete das Motto des jährlichen Tags des Patienten, der am Dienstag bundesweit veranstaltet wurde. Erstmals beteiligte sich auch das Helios-Klinikum Gotha an der bundesweiten Aktion. Da aufgrund der Corona-Pandemie Besuchsverbot im Krankenhaus besteht, konnten Angehörige und Freunde sich an diesem Tag eine Fotopostkarte mit persönlichen Grüßen erstellen lassen. Rund 260 Bilder wurden geknipst. Eines davon überreichte Pflegedirektorin Haike Broska (links) an die Patientin Renate Rohbock, die sich darüber freute. An dem Aktionstag soll auf die Rechte der Patienten aufmerksam gemacht werden.