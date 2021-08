Fragen Sie Professor Schunk bei blauen Flecken

Nicht nur Kinder haben blaue Flecken. Manchmal sind sie ein Zeichen für Vitaminmangel. Kühlung lindert.

Blaue Flecken sind leider auch bei Erwachsenen häufig. Ein heftiger Stoß, ein unbeabsichtigt starker Druck – und schon entsteht unter der Haut deutlich sichtbar dieser Fleck. Meist ist er nach acht bis zehn Tagen wieder verschwunden. Aber die Stelle kann schmerzen und sich auch noch bräunlich-grün färben.

Wie entsteht eigentlich solch ein blauer Fleck? Durch die mehr oder weniger starke Einwirkung von Gewalt werden Blutgefäße beschädigt. Das Blut tritt in die umliegenden Gefäße aus. Die Blutansammlung kann im Weichteilgewebe erfolgen. Dann ist sie als Hämatom sichtbar. Sie ist es auch in Körperhöhlen vorhanden und dann in Gelenken ein Hämarthros und im Brustkorb ein Hämathorax. Wenn der Bluterguss in den folgenden Tagen heller wird oder sich verfärbt, geschieht dies, weil das Blut abgebaut wird.

Bestimmte Medikamente können Blutergüsse auslösen

Treten spontan kleine Blutergüsse auf, nennt man das Purpura. Dies wird meist durch Medikamente ausgelöst, die entweder die Gefäße für das Blut durchlässiger machen oder aber das Blut verdünnen sollen.

Dazu zählen Aspirin, Warfarin, Cortikosteroide, aber auch Nahrungsergänzungsstoffe wie Gingko, Ingwer, Fischöl und Knoblauch.

Blutungen als Zeichen von Blutaustritt aus einem Gefäß, die sich mit dem Daumen nicht wegdrücken lassen, können auch auf einen Mangel an Vitamin C, K oder B 12, Folsäure oder Bioflavoiden verweisen. In einigen Fällen können sie ein Warnzeichen für eine systemische Erkrankung, etwa eine Leukämie, oder eine Blutkrankheit wie etwa Thrombopenie oder eine Bindegewebserkrankung sein.

Länger anhaltende und immer wiederkehrende Hämatome sollten Anlass für eine umfassende Diagnostik sein.

Hämatome kann man durch kalte Umschläge schneller zum Abklingen bringen. Am ersten Tag sollte man die Stelle Stunde um Stunde für 15 Minuten kühlen und das betroffenen Körperteil, wenn möglich, auf Herzhöhe lagern, damit sich das Blut nicht staut, sondern es besser abfließt.