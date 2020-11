Rote Lippen soll man küssen, denn zum Küssen sind sie da. So beginnt ein altbekanntes Lied. Die Lippen kommen bestimmt in vielen anderen Liedern weltweit vor. Rote Lippen sind eine Zeichen der Schönheit. Sie schmücken eine Frau meist ohne Lippenstift. Doch die Lippen können auch eine andere Farbe annehmen.

Blaue Lippen deuten eine Verengung der Blutgefäße wegen Kälte oder mangelnder Sauerstoffversorgung der Gefäße an. Das ist der Fall bei Erkrankungen der Atemwege, bei Bronchitis, bei Lungenentzündung, auch bei starken Rauchern, bei denen der Gehalt von Kohlenmonoxid im Blut ansteigt. Blutarmut bei Blut- oder Eisenmangel (Anämie) ist ebenfalls oft an den Lippen abzulesen. Ein Arzt sollte diese Blaufärbung abklären.

Das Blaufärben der Fingernägel, eigentlich der Fingerspitzen, ist Ausdruck einer ungenügenden Sauerstoffsättigung des Blutes. Diese mangelnde Sättigung kann verschiedene Ursachen haben. Sie kann auf eine Erkrankung der Lungen und des Herzens hinweisen. Die rührt daher, dass Sauerstoff nicht in ausreichendem Maße in den Körper gelangt. Der Hinweis kann auch auf eine arterielle Verschlusskrankheit deuten, bei der nur wenig Sauerstoff in die peripheren Gefäße gelangt. Auch Medikamente können so wirken, dass sie die Gefäße verengen und Fingernägel oder Fingerkuppen bläulich werden lassen.

In der kalten Jahreszeit klagen vor allem Frauen zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr (es sind bis zu 20 Prozent), darüber, dass die Finger oder Zehen kalt und weiß werden. Nicht selten passiert das wie ein Anfall. Es handelt sich dabei um eine Verkrampfung der Arterien aufgrund von Fehlregulation durch Nervenimpulse, die durch Kälte und Nässe begünstigt wird. Meist liegt hier ein primäres Raynaud-Syndrom vor. Es lässt sich durch das provokative Eintauchen der Finger in kaltes Wasser diagnostizieren. Es tritt meist symmetrisch auf und gilt als harmlos. Ein Gefäßtraining mit Wechselbädern und das Tragen von Handschuhen bei Kälte, das Benutzen von Taschenwärmern oder auch die Einnahme leichter Durchblutungsmedikamente helfen.