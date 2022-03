Fragen sie Professor Schunk: Tipps gegen die Frühjahrsmüdigkeit

Werner Schunk schreibt über Frühjahrsmüdigkeit

Die Strahlen der Frühlingssonne lassen aus dem Grau des Winters die Köpfchen der Winterlinge und Krokusse in Lila und Gelb erstrahlen – ein Bild, das Mut und munter macht nach der langen Nacht des Winters. Allerdings gilt das nicht für jeden von uns. Mancher fällt aus der Winterstarre direkt in die Frühjahrsmüdigkeit. Man kommt morgens schwer in Tritt, es es fehlt an Energie, man muss sich für alles, was man tut, mit viel Willen aufraffen. Es macht sich eine Tagesmüdigkeit breit. Auch die gewohnten sportlichen Aktivitäten verlangen mehr Kraft.

Diese Empfindungen sind oft begleitet von Kreislaufbeschwerden mit Schwindel, Unlust, Stimmungsschwankungen von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt. Es gibt Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, auch Konzentrations- und Leistungsschwäche.

Eine echte Krankheit ist das nicht, obwohl manche Symptome in Richtung Depression gehen. Wenn die Zeichen täglich auftreten und vier Wochen anhalten, ist der Arzt gefragt. Bei ständiger Müdigkeit und Energielosigkeit kann eine Blutarmut (Eisen- oder Vitamin B12-Mangel) oder eine Schilddrüsenunterfunktion die Ursache sein. Auch die Frühjahrsdepression muss ernst genommen werden.

Was nun ist der Grund für die Frühjahrsmüdigkeit? Nach heutiger Erkenntnis ist es eine Hormonstörung, ausgelöst durch Licht. Das Licht aktiviert das Glückshormon Serotonin als Botenstoff im Gehirn, was Mut und Freude bringt. Der Gegenspieler ist das Hormon Melatonin. Es wird im Winter als Schlafhormon verstärkt gebildet. Der Streit dieser beiden Hormone und die Störung des Gleichgewichts beim Einschwingen im Frühjahr sind der Grund für die Müdigkeit.

Die Einspielung des Hormongleichgewichts kann bis zu vier Wochen dauern. Dann hat sich der Körper nach den langen Wintermonaten mit wenig Licht in der warmen Stube und wenig Bewegung an frischer Luft endlich umgestellt. Die Menschen sind sehr unterschiedlich. Manche mit niedrigem Blutdruck, was häufiger die Frauen und seltener die Männer betrifft, reagieren empfindlicher.

Was können wir tun, um die Frühjahrsmüdigkeit schneller zu überwinden? Drei Dinge können das Serotonin aktivieren: Licht und viel Bewegung an frischer Luft, um viel Sauerstoff aufzunehmen. Günstig ist es, früher zu Bett zu gehen und früh aufzustehen, um zeitig die Morgensonne zu genießen. Dafür lässt sich bei Bedarf und Möglichkeit ein kurzes Mittagsschläfchen einschieben. Auch einige Tage Sonne-Wander-Urlaub im Frühling sind zu empfehlen.

Die hormonelle Umstellung kann auch mit eiweißhaltiger und vitaminreicher Ernährung unterstützt werden. Man sollte mehrere kleine Mahlzeiten mit Gemüse und Milchprodukten den großen Mahlzeiten vorziehen. Das Serotonin benötigt aber auch Kohlehydrate zum Aufbau und Glücklichsein. Daher sind Obst, Pudding, Kuchen und auch einmal eine Praline oder ein Stück Schokolade erlaubt. Im Frühling wollen wir glücklichen, strahlenden Menschen begegnen und auch einmal mehr lachen. Das soll ja angeblich ansteckender sein als jedes Virus.