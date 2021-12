Fragen Sie Professor Schunk zur Schüttellähmung

Das Zittern im Alter kann auf eine Erkrankung hinweisen

Eine der häufigsten Hirnerkrankungen, nicht nur im Alter, aber hier besonders bei etwa einem Prozent der Menschen, die älter als 60 Jahre sind, ist die Schüttellähmung, die Parkinsonsche Erkrankung. Das Zittern der Hände, Beine oder auch des Kopfes ist deutlich zu sehen und verlangt nach ärztlichem Rat

Der Engländer Johannes Parkinson hat erstmals im 19. Jahrhundert dieses Krankheitsbild und dabei auch die weniger oder kaum sichtbare Kraftlosigkeit und die steife, starre Muskulatur ausführlich beschrieben. Die meisten Menschen kommen zum Arzt, wenn die Hände zittern. Das kann aber viele Ursachen haben. Der Arzt wird die Bewegungskoordination untersuchen. Den Finger-Nasen-Versuch, das Klavierspielen, Geldzählen, den Schreibtest, den Zehen-Hacken-Stand, den Einbeinstand und den Blindgang. Das alles kann man aber auch allein wagen. Die verzögerte Reaktion beim Gehen, sehr langsame Bewegungen, ein breitbeiniger Gang in kleinen Schritten ohne die Mitbewegung der Arme deuten zusammen mit einem starren Gesichtsausdruck bei leiser Stimme und versteifter Muskulatur auf diese Krankheit.

Die Ursachen dafür können Durchblutungsstörungen im Gehirn, die Wirkung toxischer Substanzen wie Mangan, Kohlenmonoxid oder Methylalkohol sein. Immer aber ist in bestimmten Zentren des Mittelhirns der Dopaminspiegel zu niedrig.

Den Mangel an diesem Nervenhormon kann man im Blut nachweisen. Eine frühzeitige Behandlung meist in einer kombinierten Therapie kann das Bild aufhellen und die Symptome verzögern sowie den Zustand wesentlich bessern. Wichtig sind Bewegungen, besonders Koordinierungsübungen an frischer Luft, auch Gartenarbeit und Sport, wenn die Kraft dafür reicht. Dazu kommen genügend Schlaf und eine gesunde Ernährung für das Gehirn mit Soja, Lecithin, Nüssen, Weizenkeimen, Eiern, Milchprodukten und ungesättigten Fettsäuren aus Lachs, Makrele und Hering.