Fragwürdige Zustellung im Kreis Gotha: Pakete liegen einfach im Haus

Ralf Ehrlich hält wenig vom Abwurf vor der Haustür. Er fragt sich, wer im Falle eines Diebstahls haftet.

„Geliefert: Ihre Bestellung ist zugestellt“ verkündet eine E-Mail eines großen Onlineversandhändlers und zeigt ein Foto der Treppe vor meiner Haustür. Dort ist die Warensendung zu sehen, wie sie auf einer Treppenstufe liegt. An einem Ort, der frei zugänglich und auch nicht vor Wind und Wetter geschützt ist. Ich hatte gehofft und Glück, das Paket war am Abend noch an Ort und Stelle, als ich nach Hause kam.

Dass Pakete bei Nachbarn abgegeben werden, ist mir bekannt. Dass sie auch wieder zurück ins Versandzentrum mitgenommen werden, hatte ich auch schon erlebt. Aber bei Abwesenheit einfach ungefragt vor die Tür legen, das ist neu.

Ralf Ehrlich Foto: Hans-Peter Stadermann

Dass ich mit dieser Art Zustellung nicht einverstanden bin, wollte ich dem Händler mitteilen. Doch auch nach minutenlanger Suche konnte ich auf dessen Internetseite keine entsprechende Möglichkeit dafür finden.

Dafür entdeckte ich Erfahrungsberichte anderer Kunden. Und offenbar scheint es so zu sein, dass in dem Fall, dass das Paket gestohlen wurde, der Händler haftet. Es sei denn, man hat dieser Art von Zustellung ausdrücklich zugestimmt.