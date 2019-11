Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Französische Gäste in Gothaer Familien

Ein Stück wagt sich Allan (3. von rechts) über die Brüstung und blickt in die Tiefe, dann schießt er Fotos mit Schloss Friedenstein im Hintergrund. Der Turm des Rathauses, sonst im Herbst und Winter geschlossen, wurde ausnahmsweise für die Gäste aus dem französischen Beauvais geöffnet. Der Landkreis Gotha ist seit Montag das Zuhause für Allan und seine Mitschüler Luduvine, Arnaud und Nolan (von links). Bei Gastfamilien wohnen die insgesamt 30 Jugendlichen und arbeiten auch in den Betrieben der Berufsschüler. Sie lernen die Berufe Kfz-Mechatroniker, Tischler, Verkäufer, Metallarbeiter und Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Auch Förderschüler sind mitgereist. In der ersten von drei Wochen stehen für sie Sprachunterricht und Ausflüge an. In Berlin empfängt sie der CDU-Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski. Foto: Victoria Augener