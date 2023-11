Frau bei Unfall nahe Tambach-Dietharz verletzt – Straße zeitweise voll gesperrt

Tambach-Dietharz Mit ihrem Auto geriet eine Frau im Landkreis Gotha auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen Pkw mit Anhänger. Die 65-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.

Am Mittwoch in den frühen Abendstunden war eine 65-jährige Fahrerin eines Mazda auf der L1028 von Georgenthal in Richtung Tambach-Dietharz unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn und touchierte einen entgegenkommenden VW mit Anhänger.

In der weiteren Folge riss der Anhänger von dem VW ab und kam, genau wie der Mazda, quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beträgt ungefähr 9000 Euro, die Straße war zeitweise voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.