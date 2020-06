Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frau dreht in Neudietendorf durch und schlägt mit Stange auf Auto und Mann ein

Eine 40-Jährige schlug Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr mit einer Metallstange auf einen parkenden Seat in der Straße des Friedens in Neudietendorf ein und beschädigte diesen. Die Frau schlug mit der Stange ebenfalls auf einen 31-Jährigen ein, der sich in der Nähe aufhielt. Beim Gewahrsam leistete die Frau gegenüber den Polizeibeamten Widerstand. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen. Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet. Die Täterin wurde in ein Krankenhaus zur sicheren Verwahrung gebracht.

Stationäre Geschwindigkeitsmessung

Am Sonntag führten Polizeibeamte in der Zeit von 21.30 Uhr bis 0 Uhr in der Kindleber Straße in Gotha eine Geschwindigkeitsmessung durch. Der überwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer hielt sich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Es gab nur zwei Temposünder. „Tagesschnellster“ war der 42-jährige Fahrer eines Mitsubishi mit 64 km/h. Es wurde ein Verwarngeld erhoben.

Einbruch in Fleischerei gescheitert

Unbekannte versuchten am Wochenende in eine Fleischerei am Markt von Gräfentonna einzubrechen. Der oder die Täter verursachten einen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit vom letzten Samstag, 14.30 Uhr, bis heute Morgen, 05.30 Uhr, verdächtige Personen im Bereich des Marktes wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Informationen geben können. Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621 - 781124 und der Bezugsnummer 0140390/2020 entgegen.

